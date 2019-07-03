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"Просто кошмар": звезду "Дома-2" обругали после видео в купальнике

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Девушку попросили больше не прибегать к помощи хирургов

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Дарья Пынзарь поделилась с подписчиками видео без одежды. Сейчас красотка отдыхает вместе с детьми в турецком отеле, где развлекается в бассейнах. Подписчики сумели найти недостатки в фигуре Дарьи и попросили больше не прибегать к помощи хирургов.

Звезда проекта – 33-летняя Дарья Пынзарь, родив двоих детей, старается сохранить свою красоту и молодость, но комментаторы этого, похоже, совсем не замечают.

"Талии у нее нет, хоть и похудела", "Зачем себя так уродовать. Раньше такая милаха была, а сейчас кошмар просто", "Не красавица", "Фигуры нет", "Коровушка", "Главное, больше пластику не делай", "Фигуры никогда не было", "Только портите себя",

– раскритиковали ее в Сети.

Весной бывшая участница "Дома-2" решилась на пластическую операцию, результаты которой выставила на всеобщее обозрение. Девушка призналась, что давно мечтала о подтяжке лица, так как оно у нее всегда было пухлым. Не все подписчики оценили результат работы хирурга. Кто-то заявил, что от былой красоты Пынзарь не осталось и следа.

Дарья ПЕТРОВА
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