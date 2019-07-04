Певица снова выпятила мягкое место и нарвалась на крититку

Ольга Бузова продолжает выкладывать в соцсети фото и видео с отдыха. В новом ролике она в купальнике, слегка прикрывающем тело, плавно двигается под музыку, виляя ягодицами. Это вызвало у подписчиков ее страницы бурю негодования.

"Средние умы обсуждают события, слабые умы обсуждают людей". А я уже проснулась, и еду по важным делам",

– сообщила поющая теледива под эротичным видео.

Однако не все поклонники по достоинству оценили пост и недовольно отреагировали на слова Ольги о том, что ей "надо похудеть" (орфография и пуктуация авторов тут и дальше сохранены):

"То я смотрю, что ты так елозишь жопой)))А это ты так мостишься на диету присесть))", "как попа с умами связана не поняла 🤷‍♀️🤔", "Жирная", "бедный арам и антон которому приходится снимать эту дичь", "тебе надо поумнеть", "Не эстетично как-то,как в порнушке", "Отвратительно", "И ... (зачем) показывать 16 миллионам людей свою плоскую задницу"," голая попа, это не та иллюстрация, которая должна сопровождать данную цитату...", "Реклама девушек из какого-то борделя..", "Сама от себя кайфуешь..... глупое создание", "ей ума хватает только жопой крутить 😂😂😂", "осталось только этим брать?!", "Кошмар, ужас", "Оля , это не сексуально , это противно , поверь со стороны выглядит нелепо".



Фанаты стали отговаривать Бузову от замысла. "тело огонь у тебя!!", "Олечка ты прекрасна!!!!", "Кто бы что не говорил,шикарная!!!!Ты-наш пример!" "не надо худеть, а то будешь тощей страшной анорексичкой" "не смей этого делать" "Что за бред – делать из себя доску", – убеждали они любимицу.

Некоторые нашли причину неудачи певицы в отношениях с представителями сильного пола и попросили не выставлять напоказ "пятую точку", потому что, выкладывая такие снимки, она может так никогда и не выйти замуж: "Оля, что то много попой веляешь. Не красиво", "как будто для порно снимается 🤭 Ну и какие мужики на эти поведутся? Только с самыми "серьёзными намерениям", "Настолько сильно желание, что бы ее хоть кто то от имел, что постоянно постит свою голую задницу. Оля, ты что , заднеприводная?".

Скоро артистке нужно выглядеть на все сто, ведь она опять попытает счастья в личной жизни. Кастинг на новое шоу на ТНТ, в котором звезда будет искать любовь, уже начат. На проекте Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов могут пожениться, если никто из претендентов не завоюет их сердца – таковы условия контракта, отмечают "7 дней".

Артистка неоднократно попадала под шквал критики в соцсетях. На днях ее уже ругали за развязные танцы, а ранее ее, извивающуюся, послали в небо...