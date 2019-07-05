"Совсем опошлилась": Бузова вывалила грудь напоказ

Звезда не стесняется ходить без лифчика

Телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками новым снимком. Все внимание поклонников привлек не яркий костюм и стройные ноги, а бюст знаменитости. Сквозь белую блузку видно, что Ольга решила на надевать бюстгальтер, из-за этого ее интимная часть оказалась у всех на виду.

Комментаторы не видят в вызывающем виде ничего привлекательного и просят Бузову прекратить "вываливать грудь". Кто-то в Сети предположил, что Ольга таким образом борется с комплексом неполноценности.

"Кого ты хочешь словить на сосок? Девушка должна быть скромнее", "Зачем вываливать грудь всем напоказ?", "Лифчик забыла надеть", "Совсем опошлилась", "Мне кажется, что 90% фото без лифона – это пахнет комплексом неполноценности...", "Неудачное фото", "Выглядит, как прыщ", "Лифчик надевай в следующий раз",

– написали в социальных сетях.

Защитники Ольги призвали всех злопыхателей угомониться, они считают, что ведущая "Дома-2" сама может решить, в каком виде ей фотографироваться.

Ольгу Бузову не раз упрекали в излишней оголенности, а совсем недавно она устроила эротические танцы с полуголой подругой.