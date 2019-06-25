"Я в любви": Лорак рассказала о романе с молодым продюсером

Трек артистки раскрывает детали ее новых отношений

Ани Ларак презентовала песню "Я в любви", которая, скорее всего, посвящена переменам в личной жизни. Поклонники уверены, что трогательные слова трека написаны для нового любовника знаменитости, а в песне она якобы раскрывает интимные подробности их отношений.

В середине июня артистка поделилась с поклонниками фотографией с мужчиной, никакие детали звезда тогда не раскрывала, но часто писала, что счастлива. А теперь выпустила лиричную песню. По словам самой Лорак, сейчас любовь наполняет ее сердце, ради нее она и живет.

"Ты заставил сердце забиться быстрее

Я так люблю, а ты?

Каждое дыхание все чаще, чаще

Я в любви",

– пела Лорак.

Поклонники рады, что певица, наконец-то, обрела счастье рядом с молодым продюсером Егором Глебом. А вот новый трек им совсем не понравился: комментаторы уверены, что Лорак достойна лучших песен, а пока она только растрачивает свой талант.

"Опять эта попса, найдите нормального автора. Очень жаль, что такой талантище пропадает в этих однодневных песнях...", "Песня мне лично не зашла", "Самое настоящее признание в любви своему мужчине", "Не зацепила", "Звучит как из бочки", "Сколько можно петь страдальческие песни",

– прокомментировали подписчики в Instagram.

Ранее в Сети всплыла правда о личной жизни избранника Ани Лорак.