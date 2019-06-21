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"Невозможная": Лорак преобразилась с новым любовником

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Артистка продемонстрировала все достоинства своей фигуры

Ани Лорак поделилась с поклонниками новой фотографией. Вид звезды сзади не оставил равнодушным ни одного поклонника. Если раньше под фото знаменитости были и негативные сообщения, то после того, как Лорак выложила снимок с новым возлюбленным, ситуация изменилась: певицу заваливают только комплиментами. Возможно, новая любовь отразилась и на внешности звезды.

Обтягивающее платье подчеркнуло все прелести артистки, сама она стала предметом восхищения для сотен поклонников:

"Какая стать, какая грация", "Идеал женской красоты", "Законно быть такой шикарной?", "Выглядишь потрясающе, ты просто богиня", "Спина богини", "Вы великолепная дама!", "Как же повезло Егору".

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Напомним, недавно Ани Лорак поделилась фотографией с 26-летним продюсером Егором Глебом, чем подтвердила слухи об их отношениях. Практически сразу же всплыли подробности о прошлом избранника.

Бывшая супруга Егора Глеба рассказала, что муж часто ей изменял, а потом и вовсе бросил ее с ребенком.

"Сейчас он наплывами появляется в жизни Даниэля: приходит к сыну, поиграл-поиграл со словами "Боже, это мой сын, я его обожаю, это моя вселенная", а через два дня снова, как волна, исчезает на полгода",

– рассказала экс-супруга в интервью YouTube-каналу "Слава+".

Дарья ПЕТРОВА
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