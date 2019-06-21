"Невозможная": Лорак преобразилась с новым любовником

Артистка продемонстрировала все достоинства своей фигуры

Ани Лорак поделилась с поклонниками новой фотографией. Вид звезды сзади не оставил равнодушным ни одного поклонника. Если раньше под фото знаменитости были и негативные сообщения, то после того, как Лорак выложила снимок с новым возлюбленным, ситуация изменилась: певицу заваливают только комплиментами. Возможно, новая любовь отразилась и на внешности звезды.

Обтягивающее платье подчеркнуло все прелести артистки, сама она стала предметом восхищения для сотен поклонников:

"Какая стать, какая грация", "Идеал женской красоты", "Законно быть такой шикарной?", "Выглядишь потрясающе, ты просто богиня", "Спина богини", "Вы великолепная дама!", "Как же повезло Егору".

Напомним, недавно Ани Лорак поделилась фотографией с 26-летним продюсером Егором Глебом, чем подтвердила слухи об их отношениях. Практически сразу же всплыли подробности о прошлом избранника.

Бывшая супруга Егора Глеба рассказала, что муж часто ей изменял, а потом и вовсе бросил ее с ребенком.

"Сейчас он наплывами появляется в жизни Даниэля: приходит к сыну, поиграл-поиграл со словами "Боже, это мой сын, я его обожаю, это моя вселенная", а через два дня снова, как волна, исчезает на полгода",

– рассказала экс-супруга в интервью YouTube-каналу "Слава+".