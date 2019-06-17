Певица шокировала фанатов нарядом

Ани Лорак опубликовала в Instagram свежий кадр. На нем она позирует в неожиданном виде, что не осталось незамеченным.

На артистке надет темный облегающий топ и... рваные короткие шорты. Она стоит, подбоченившись, и, слегка откинув голову назад, улыбается.

"#явлюбви", – только эту фразу оставила дива под снимком.

В соцсети тут же высказались о внешности певицы. Некоторые возмутились:

"Кто тебя рвал?", "Боже, что это? Как можно такое одеть?", "Наверное, на мусорке подобрала".

Однако на защиту звезды сразу бросились фанаты.

"Нормальные шорты", "У каждого свой вкус", "Ани – мегадевушка", "В любви ты похорошела, расцветаешь, как весна", "Какая Вы красотка! Глаза сияют! Душа поет!", "Впервые за долгое время глаза счастливые", "Вам идет любовь", "Шикарная", "Как всегда, прекрасна!!!", "Достойна самого лучшего на свете", "Идеальный человечек", "Мы рады снова видеть Вас такой сияющей и влюбленной", "Какая милая зайка", "Муза", "Солнышко такое", "Бомбическая", "Ну что за богиня",

– пояснили они, осыпая любимицу комплиментами.

Но недовольные продолжали критиковать: "Такая красотка была... сколько пластики... все на Майкла Джексона становятся похожи... жаль-то как...", "Талант, вокальные данные, упорство, трудолюбие ее – да! Есть чему поучиться! Но не... путь к пластике, который нарочито стал менять облик".

Обсудили в соцсети и личную жизнь артистки: "Надеюсь, новая любовь не похожа на твои шорты", "Такого мачо выхватила", "Очень не верится в союз с этим молодым человеком", "В каком романе... на эту ... теперь ни один ... не плюнет", "Каролина, помирись с мужем ради дочери и ее счастья".

Ранее подписчики обсмеяли Лорак из-за нового любовника. Они решили, что звезда и молодой человек совсем не пара.

До этого Ани Лорак позвала фанатов на встречу в соблазнительном виде. Это возбудило их. А странный наряд, в котором дива, по ее словам, начала новую жизнь, пришелся совсем на по вкусу.