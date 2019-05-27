"Резиновая кукла": Лорак разочаровала пластикой

В Сети обсудили изменившуюся артистку

В Instagram Ани Лорак появилось пикантное фото, вызвавшее неоднозначную реакцию подписчиков. На снимке знаменитость позирует в облегающем латексном наряде, подчеркивающем объемный бюст. Поклонники предполагают, что звезда позирует без белья. Еще одной темой для обсуждения стали возможные пластические операции артистки.

"Грудь сделали круто", "Тут не вооруженным глазом – видно, что силиконоботоксная она", "Тюнинг", "Так много пластики – жаль, а ведь была такая живая настоящая!!!", "Резиновая кукла", "Ого, вы без белья?", "Куда пропали шикарные волосы?",

– поинтересовались поклонники.

Несмотря на все подозрения, сайт "300 экспертов" уверяет, что вся красота Лорак – натуральная.

"Лорак – обладательница природных губ с пухлой верхней губой, при которых любая инъекция сыграла бы очень плохую шутку. Скорее всего, красивая форма губ Ани Лорак достигается правильным макияжем",

– уверяют врачи.

Острые скулы эксперты объясняют похудением певицы, а пышную грудь правильным бельем. Преданные фанаты ничуть не сомневаются в натуральности красоты Лорак и считают ее своим идеалом.

"Самая красивая! Самая талантливая!", "такая сексуальная", "Грация", "Шикарная", "Красавица", "Идеальная женщина", "Какая грудка", "Красивая грудь",

– похвалили подписчики.

Ранее поклонники признались, что перестали узнавать Лорак на новых фотографиях.