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В трениках и без лифчика: отчаявшуюся Лорак попросили измениться

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Певицу поругали за странный наряд

Ани Лорак недавно заявила, что начала новую жизнь. Похоже, изменить артистка решила и свой гардероб: на смену элегантным платьям пришли "дедушкины треники" – так подписчики назвали необычные брюки артистки.

Верх костюма, наоборот, шокировал вульгарностью: Лорак не надела лифчик, а вырез до пупка позволяет рассмотреть самые интимные зоны знаменитости.

Сексуальность Ани Лорак многие пользователи оценили, а вот по одежде прошлись жестко.

"Образ ужасный", "У моего дедушки были такие треники", "Что за бабушкины рейтузы", "Такие фото делают женщины отчаявшиеся", "Прикид – это шутка?", "Штаны не в тему", "Еще выше надо было натянуть", "Вы теперь всегда без белья", "Что за мода у русских звезд оголяться?"

– высказались пользователи.

Один из комментаторов посоветовал певице измениться: "хочется видеть старую Каролину, раньше была такая красивая", – написал поклонник артистки.

Преданные фанаты Лорак радуются любому случаю насладиться новыми кадрами со своим кумиром, поэтому заваливают девушку множеством комплиментов.

"Шикарная женщина", "Фигура классная", "Стильная и сексуальная", "Какая жара", "Грудь идеальная", "Огненные фото", "Сплошной секс", "Красотка", "Сексуальная малышка", "Супер тело", "Богиня",

– расхваливают певицу.

Ранее Ани Лорак продемонстрировала шикарную грудь в латексном платье. 

Дарья ПЕТРОВА
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