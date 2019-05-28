"Кристальная репутация": Малышева поддержала связь Валерии с другим

Известную певицу застали с незнакомцем

Валерия заинтриговала подписчиков снимком, на котором она показана лежащей в постели на коленях у мужчины. Лицо ее спутника скрыто, видны волосы, похоже, близкие отношения у артистки не только с мужем.

Заступиться за Валерию решила Елена Малышева. Ведущая программы "Жить здорово" считает репутацию звезды безупречной.

"Надеюсь, что это запись шоу "Эмпатия Манучи" со Славой Манучаровым. Все остальное даже страшно предположить. Лерочка!!! У тебя кристальная репутация!!!",

– прокомментировала загадочный снимок знаменитая врач.

Вячеслав Манучаров – российский актер и телеведущий, который ведет свое шоу на YouTube. Мужчина предпочитает встречаться с известными героинями именно в постели, поэтому, возможно, именно к нему на ноги прилегла Валерия. Видимо, за время съемки шоу знаменитости успели наладить дружескую связь.

Подписчики артистки высказали и другие предположения, по их мнению, такие близкие отношения у Валерии могут быть с наследником.

"С сыном", "С Иваном Ургантом", "Астролог", "Это точно не Иосиф", "Медведев", "Мама", "Тренер", "Сын", "Иосиф в парике", "Дочка", "Инопланетянин",

– выдвинули смелые предположения поклонники.

Ранее Валерия уже давала Иосифу Пригожину повод для ревности.