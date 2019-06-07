Артистка позавлекала публику сексуальным нарядом

Ани Лорак в очередной раз показалась в довольно откровенном виде. Она выложила в соцсети короткое видео, в котором позвала на встречу. Скорее всего, ролик нашел отклик в сердцах поклонников, ведь артистка выглядит в нем соблазнительно.

Она одета в черный комбинезон с глубоким – до талии – декольте. И почти целиком обнаженную грудь звезды слегка прикрывает лишь тонкая шнуровка.

"Встречаемся через несколько секунд... Ищите...", – обратилась певица к публике в сторис.

Ранее дива опубликовала в Instagram фото и видео с церемонии вручения музыкальной премии RU.TV. Она прибыла туда в пышном белом наряде. Непривычный образ не оставил равнодушным историка моды.

Александру Васильеву платье напомнило массивную балетную пачку, и он сказал, что такое одеяние подошло бы Анастасии Волочковой. Однако "Лорак в нем тоже хорошо", добавил ведущий "Модного приговора", отметив, что с такой фигурой артистка может позволить себе любой образ.

Поклонников, наоборот, шокировало то, как Ани выглядела тогда. "Снеговик жирный", "Платье – жуть. Ничего лучше не было?", "Тюль с окон поснимала!", "С ума сошла! Еще бы шторы надела", – заклеймили они исполнительницу.

Впрочем, недовольство в адрес Лорак фанаты выражают не в первый раз. Ее внешность и ранее вызывала критику. Не так давно россияне написали, что перестали узнавать звезду из-за ее увлечения пластикой.

Однако красотку это, похоже, не трогает: ее больше занимает новая любовь и мысли о предназначении женщины. При этом певица не устает завлекать фанатов провокационными снимками, на которых блистает аппетитными формами.