Лорак в коротком топе раздвинула ноги

Дива блеснула аппетитными формами

Ани Лорак нередко выкладывает в соцсети откровенные снимки. Таким стал и новый кадр, помещенный в сторис Instagram, на котором артистка выглядит настоящей покорительницей сердец.

Расставив ноги, она позировала с зачесанными назад волосами, глядя в камеру. Из одежды на певице темные спортивные штаны и короткий топ, плотно облегающий пышный бюст.

На фото отчетливо видна идеальная, как писали ранее звезде поклонники, фигура. Ани стройна, у нее накаченный пресс.

Фанаты часто восхищались тем, как выглядит Лорак, называя красоткой и богиней. Находились и такие, кто ругал артистку за чрезмерно, по их мнению, откровенные снимки. Никого ее вид не оставлял равнодушным.

Недавно она сразила наповал, распахнув пижаму, до этого сексуально станцевала в провокационном наряде. В начале мая показала роскошное тело. Однако на концерте в Германии разочаровала фанатов.

При этом видно, что звезда довольна своей фигурой. Она без стеснения демонстрирует ее при любом удобном случае.

Многие дамы не раз признавались, что завидуют артистке. При этом и они, и мужчины, засыпали ее самыми изысканными комплиментами, отмечая ее привлекательность и эротичность: "Таинственна и бесподобна, неповторима и как всегда очаровательна!", "Очень-очень сексуально!".