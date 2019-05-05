"Королева": Лорак в мини-платье покрутила бедрами

Артистка соблазнила зрителей

Ани Лорак продолжает радовать немцев не только своим голосом, но и телом. На сцене певица сексуально станцевала в откровенном наряде.

Для завершающей песни на концерте Ани выбрала серебристое платье. Оно было настолько короткое, что едва прикрывало низ певицы, полностью оголив ноги и край бедер. Наряд также никак не скрывал роскошный бюст артистки.

Подписчики остались в восторге от концерта и образа Лорак. "Красавица", "Обожаю эти танцы!🔥❤️ Вы зарядили такой потрясающей энергией!😍❤️", "А вы самая лучшая певица❤️", "Наша королева ! 👑", "Самая лучшая, в мире!", "Какая же она красивая🌟", "Платье шикарное 👍🏻", "Шикарна😻".