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Лорак в трусах потрясла формами на сцене

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
В Сети накинулись на певицу за неуместный наряд

Ани Лорак продолжает гастролировать со своим шоу "Дива" по всему миру. Так, артистка выступила в Германии, а ролик с концерта опубликовала в Instagram. В видео звезда зажигает на сцене в лиловом боди, похожим на слитый купальник. Такой смелый образ не всем подписчикам пришелся по душе.

Фанаты в комментариях к посту не смогли не отметить, какое роскошное тело у Лорак. Поклонники наперебой восхищались стройными ногами певицы и ее аппетитными формами, но пришли к выводу, что артистам не подобает так оголяться на сцене перед зрителями. Многие посоветовали знаменитости быть скромнее и не одеваться как на пляж.

"Я понимаю,что фигура хорошая, но это сцена, необязательно же в трусах на неё выходить", "Вот все хорошо...но извините в купальнике петь...это конечно жесть!", "Фигура конечно супер, что тут скажешь? Но удивляет другое... как можно выйти на сцену в купальнике и петь? Это же не пляж в конце то концов?!!! Что за мода пошла? Оголяют все зады и поют!", "Нормальная певица в таком одеяние не выйдет на сцену", "Да, красивая очень и талантливая!!! Но выступать в трусах перед зрителями на концерте это смело", – возмутились интернет-пользователи.

Полина ИВАНОВА
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