Лорак скоро выйдет замуж

Жизнь певицы изменится неожиданно

Хотя Ани Лорак разведена, ее жизнь с экс-супругом запараллелена. Но это не последний мужчина в ее жизни. Она будет окружена вниманием представителей сильного пола, но пока близко к себе никого не подпустит, рассказала "Утру" таролог и ясновидящая Галина Янко.

По ее словам, в ближайшее время "диву" ждут новые отношения и брак, в котором у нее тоже будут дети. Знакомство с новым мужем будет внезапным, и решение быть вместе придет неожиданно. Они даже обвенчаются. Новый избранник артистки будет не из шоу-бизнеса, он занимается совершенно другим делом.

Изменения в жизни артистки произойдут в течение двух лет. Пока ей просто нужно время и покой, чтобы привести свои мысли и чувства в порядок, отметила ведунья.

Сейчас в душе у Каролины обиды, но все это ненадолго. Тучи разойдутся, и все встанет на свои места. Она забудет все, что было, и будет спокойно общаться с бывшим, сообщила таролог.

Да, была любовь и гармония, была страсть. Но все куда-то исчезло. Их будет связывать только их ребенок. То, что они разошлись, было писано ей по судьбе, к сожалению, остановить это было невозможно, заявила ясновидящая.

Четвертая половина жизни у певицы денежная и счастливая. Удачный день – среда. Недоброжелателе еще будут строить козни, но она попросту не станет обращать внимание ни на что.

Все затихнет само собой. Артистка с головой уйдет в карьеру и подготовит новое шоу, которым скоро порадует поклонников.

Ани Лорак – невероятная женщина и долгожитель. Она родилась под Солнечной звездой. Для счастья ей нужно носить исключительно золотые изделия, а серебро противопоказано, заключила Янко.