Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лорак скоро выйдет замуж

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak
Жизнь певицы изменится неожиданно

Хотя Ани Лорак разведена, ее жизнь с экс-супругом запараллелена. Но это не последний мужчина в ее жизни. Она будет окружена вниманием представителей сильного пола, но пока близко к себе никого не подпустит, рассказала "Утру" таролог и ясновидящая Галина Янко.

По ее словам, в ближайшее время "диву" ждут новые отношения и брак, в котором у нее тоже будут дети. Знакомство с новым мужем будет внезапным, и решение быть вместе придет неожиданно. Они даже обвенчаются. Новый избранник артистки будет не из шоу-бизнеса, он занимается совершенно другим делом.

Изменения в жизни артистки произойдут в течение двух лет. Пока ей просто нужно время и покой, чтобы привести свои мысли и чувства в порядок, отметила ведунья. 

Сейчас в душе у Каролины обиды, но все это ненадолго. Тучи разойдутся, и все встанет на свои места. Она забудет все, что было, и будет спокойно общаться с бывшим, сообщила таролог.

Да, была любовь и гармония, была страсть. Но все куда-то исчезло. Их будет связывать только их ребенок. То, что они разошлись, было писано ей по судьбе, к сожалению, остановить это было невозможно, заявила ясновидящая.

Галина Янко. Фото: пресс-служба

Четвертая половина жизни у певицы денежная и счастливая. Удачный день – среда. Недоброжелателе еще будут строить козни, но она попросту не станет обращать внимание ни на что.

Все затихнет само собой. Артистка с головой уйдет в карьеру и подготовит новое шоу, которым скоро порадует поклонников.

Ани Лорак – невероятная женщина и долгожитель. Она родилась под Солнечной звездой. Для счастья ей нужно носить исключительно золотые изделия, а серебро противопоказано, заключила Янко.

Фоторепортаж
Лорак сверкнула формами из глубокого декольте
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Встреча века: Ким Чен Ын заставил Путина ждать

Лидер КНДР опоздал на полчаса на встречу с президентом России

Жителям Донбасса отказали в российских пенсиях

Стало известно, кто может рассчитывать на выплаты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей