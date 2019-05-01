"Сердечный приступ": фигура Лорак неприятно удивила фанатов

Дива показалась в странном виде

Певица пристрастилась к экстравагантным нарядам.

Ани Лорак вызвала у поклонников недоумение новым образом. В своем Instagram звезда опубликовала фото, где позирует в широких брюках с высокой талией. Вкус певицы при этом оценили далеко не все.

Часть пользователей отметила, что "шаровары" сильно полнят красотку, у которой на самом деле – роскошная фигура. Другие же пришли в восторг, отметив, что красотка просто "убила" красотой. В итоге ядовитые комментарии злопыхателей практически потерялись в лестных отзывах (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Красавица Но брюки сильно полнят", "Дико сексуальная женщина", "У меня случится сердечный приступ от такой красоты Богиня просто Дива!" "Боже , Каролиша , вы сразили нас наповал ! Невероятное фото !Вы , как всегда , БОМБЕЗНАЯ !" "Что то эти брюки очень увеличивают Вас...." "Убила.Воскресила.Опять убила", "Ну нет ничего красивого на лице этой женщины кроме цвета глаз" "Что за бананы ?жуть" "Я тоже на штаны не смотрю , а так как всегда красотка, шаровары надо выкинуть",

- высказались подписчики.

Ранее Лорак раскритиковали за странный сценический образ.