Новая жизнь: Лорак скрылась после очередного расставания

В жизни певицы произошли большие перемены

В начале года Ани Лорак развелась с мужем после информации о его изменах. На этот раз пришел черед ее музыкальной команды – знаменитость уволила своего концертного директора, PR-менеджера и администратора.

Официальную причину Лорак не разглашает, но сайт Super уверяет, что все дело в утрате доверия. По слухам, Каролину перестали устраивать финансовые схемы, по которым работал ее концертный менеджер. Вместе с этим сократился и ее концертный график ближайшие выступления артистки намечены только на август.

После очередного расставания артистка покинула Россию и отправилась в США.

"Скоро новая песня! Новая жизнь! Вы готовы?",

– подписала снимок Ани Лорак.

Похоже, в жизни знаменитости действительно все круто меняется. На смену бывшему мужу пришел таинственный избранник, на которого так намекает звезда. А смена директора может повлечь за собой подъем на вершину популярности.

Фанаты звезды стараются поддерживать любые ее начинания.

"Мы всегда готовы, Ани, всегда вас поддержим", "Мы Вас очень любим", "Лучшая певица на эстраде", "Лучшая", "Самая неотразимая", "Каролиночка лучше всех",

– расхвалили подписчики.