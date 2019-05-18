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Лорак в коротком топе заговорила о смысле жизни

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Артистка дала совет подписчицам

Ани Лорак на своей странице в Instagram опубликовала фото в коротком топе и порассуждала о предназначении женщины.

По мнению певицы, представительницы слабого пола всегда должны вдохновлять, радовать и дарить новую жизнь. Свои слова Ани сопроводила снимком, на котором она стоит в коротком черном топе и куртке, спущенной с плеча.

Поклонники восхитились мнением Лорак и ее внешним видом. "Солидарна!👍", "Красота неймоверная", "Очень красивая.🔥", "Каролина вы красотка!!!", "Прелесть наша, гордость наша😍😍", "Классное фото!".

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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