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"Чаровница": Лорак покрасовалась в нижнем белье

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Певица заметно похудела и похорошела

Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram нежный снимок, на котором запечатлена, сидя на стуле в комбинации молочного цвета, выгодно подчеркнувшей ее округлости. Фанаты дивы были ослеплены ее красотой.

Лорак хоть и прорекламировала известный бренд нижнего белья, ее поклонников больше интересовал внешний вид звезды. Многие подписчики отметили, что певица сбросила несколько килограммов и стала выглядеть еще более привлекательно.

"Ого, аж помолодела в этом белье!", "Помню в шоу дива вы говорили, что некоторые женщины бояться мужчин, как огня ,а некоторые становятся этим огнем, так вот Каролина вы не огонь ,а целое пламя. Безумно сексуальное фото, да и вся фотосессия в целом", "Вы очень красивая и нежная", "Похудела очень", "Чаровница", "И кому же достанется такое сокровище?", "Не узнать, как похудела!" – восторгаются пользователи Сети. 

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Полина ИВАНОВА
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