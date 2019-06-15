"Шок-контент": россияне поглумились над Лорак из-за нового любовника

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Ани Лорак опубликовала в Instagram снимок, на котором нежно обнимается с красавцем-брюнетом. Фанаты певицы, пришли к выводу, что в кадре запечатлен новый бойфренд артистки. Многие интернет-пользователи посчитали, что молодые люди не подходят друг другу.
"Доброго, теплого вечера!"
– подписала фото Лорак, не став объяснять поклонникам, кто позирует рядом с ней.
Однако подписчики звезды разглядели в молодом человеке продюсера Егора Глеба. Слухи о романе артистов появились в Сети несколько дней назад. Фанаты Лорак обрадовались за нее, отметив, что знаменитость наконец обрела свое женское счастье. Они подчеркнули, что в 14-летней разницы в возрасте нет ничего такого, главное, чтобы звезда была счастлива.
Однако некоторые недоброжелатели накинулись на Лорак. Одни пришли к выводу, что Глеб слишком молод для певицы, другие надеялись, что она вернется к экс-супругу Мурату Налчаджиоглу, третьи хотели бы видеть артистку рядом с Сергеем Лазаревым.
"Мда, я разочаровалась", "Сергей Лазарев, вот ваш кандидат!", "Когда обиделась, что Лазарев не с ней уехал отдыхать", "Штаааа", "Я в шоке, я думала, она простит Мурата", "Шок-контент", "Уж лучше Мурат, чем этот малыш..", "Зачем так? Каролина", "Мурат не ангел конечно далеко, но вот это...после него... Мне кажется он Вас не достоин и мягко говоря Вам не подходит", – подчеркнули злопыхатели.
Впрочем, некоторые пользователи Сети посчитали, что певица и продюсер просто пиарятся.
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