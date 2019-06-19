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"Пластику сделала": изможденную жену Преснякова перестали узнавать фанаты

Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость сравнили с ходячим скелетом

Новое фото Натальи Подольской всерьез обеспокоило пользователей. Короткие шорты и обтягивающая майка не скрывают стройную фигуру певицы, но комментаторы уверены – девушка перестаралась с похудением, а вскоре узнать ее будет практически невозможно. Кто-то предположил, что артистка прибегала к помощи пластических хирургов.

"Да, раньше выглядела получше! А сейчас изможденный вид! Перебор с похуданием", "Не похожа на Наталью Подольскую. Пластику сделала что ли", "Чужое лицо", "Скоро в зеркале перестанете отражаться", "Скелет ходячий…что вы сделали с собой, Наталья?", "Нос укоротила",

– возмущались пользователи.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Наталью и ее мужа внешний вид певицы полностью устраивает, Владимир Пресняков хотел бы тоже сбросить лишнее: "вот мне бы так похудеть" - прокомментировал музыкант фото супруги в Instagram.

Наталья Подольская не была замечена в центре каких-либо скандалов, однако подписчики знаменитости постоянно находят повод раскритиковать знаменитость: певицу ругают за высказывания о России, внешность и эротичные фотографии. 

Дарья ПЕТРОВА
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