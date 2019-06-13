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Жену Преснякова затравили за любовь к России

Наталья Подольская. Фото: www.globallookpress.com
Артистке напомнили о родине

Наталья Подольская решила поздравить всех россиян с Днем России, выложила красивый снимок, сопроводив его пожеланиями, однако не все пользователи оценили посыл певицы и начали в комментариях бурную дискуссию.

"Я иногда думаю, смогла бы я жить где-то заграницей?? И всегда думаю, что нет! Я бы тосковала...я люблю свою Родину, кто бы что не говорил! С Днем России, друзья! Любви и мира",

– написала Подольская.

Обычный пост артистки вывел пользователей из себя. Сначала критиковать начали саму Подольскую, а потом и всех россиян.

"Так вы и живете за границей! Забыли где Вы родились и где Ваша Родина?", "Конечно, нашу страну можно любить, если не вылезать из-за границ", "Любите страну по праздникам! А отдыхать и обуваться, и одеваться и окружают себя исключительно нероссийским", "Начали россияне пыхтеть", "Люди в Беларуси добрее и не такие язвы", "Мне в Беларуси больше нравится, чем в Москве",

Позже, когда жене Владимира Преснякова напомнили, что она родилась не в России, а в Белоруссии, ей пришлось оправдываться. "Для особо географически переживающих... когда я родилась страна была одна и называлась она Советский Союз", – пояснила артистка.

Девушка действительно родилась не в России, но живет на территории страны уже 17 лет. Поклонники поддержали Наталью своим комментариями:

"Думаю Беларусь и Россия – это как одно пространство!", "Бедная Наташа! Поздравила россиян с праздником, так ей практически на чемодан и вокзал указывают", "Затравили совсем. Для нас Россия и Беларусь – это не разные страны, а одна страна".

Дарья ПЕТРОВА
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