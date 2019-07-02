"Хватит извращаться": полуголая Бузова развлеклась с подругой на камеру

Девушки исполнили эротичный танец в купальниках

Телеведущая Ольга Бузова проводит время во Франции вместе с подругой. Похоже, певица решила оторваться на полную катушку: в кадр попала огромная бутылка с шампанским, которую открыли девушки. А затем началось самое интересное: подруга Бузовой начала крутиться вокруг нее, утыкаться головой ей в шею и тереться ягодицами о тело знаменитости.

Ведущая "Дома-2" попыталась остановить девушку, сообщая, что эти видео увидит ее мама.

"Моя сумасшедшая подруга… <> Мои stories смотрит моя мама и твоя тоже, между прочим",

– говорит Ольга.

Подписчики Бузовой считают, что она "совсем распустилась" в отпуске. Под фотографией в купальнике, где звезда задрала ногу, комментаторы не скупились на злобные сообщения: кто-то раскритиковал внешность Ольги без макияжа, кто-то призвал быть скромнее, поскольку на фотографии видно больше, чем нужно, – считают пользователи.

"Человек перепил", "Хватит извращаться", "Совсем распустилась", "Бездарное существо", "Без косметики...кошмар, страшная", "Возраст дает о себе знать. Очнись, семьи нет, детей нет", "Пугало", "Оля, у тебя между ног уже все видно", "Страшилка", "Дальше падать некуда",

– прошлись по Бузовой в Instagram.

Ранее "Утро" писало об Ольге Орловой, которая обучает сына сексу.