"Хватит извращаться": полуголая Бузова развлеклась с подругой на камеру

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Телеведущая Ольга Бузова проводит время во Франции вместе с подругой. Похоже, певица решила оторваться на полную катушку: в кадр попала огромная бутылка с шампанским, которую открыли девушки. А затем началось самое интересное: подруга Бузовой начала крутиться вокруг нее, утыкаться головой ей в шею и тереться ягодицами о тело знаменитости.
Ведущая "Дома-2" попыталась остановить девушку, сообщая, что эти видео увидит ее мама.
"Моя сумасшедшая подруга… <> Мои stories смотрит моя мама и твоя тоже, между прочим",
– говорит Ольга.
Подписчики Бузовой считают, что она "совсем распустилась" в отпуске. Под фотографией в купальнике, где звезда задрала ногу, комментаторы не скупились на злобные сообщения: кто-то раскритиковал внешность Ольги без макияжа, кто-то призвал быть скромнее, поскольку на фотографии видно больше, чем нужно, – считают пользователи.
"Человек перепил", "Хватит извращаться", "Совсем распустилась", "Бездарное существо", "Без косметики...кошмар, страшная", "Возраст дает о себе знать. Очнись, семьи нет, детей нет", "Пугало", "Оля, у тебя между ног уже все видно", "Страшилка", "Дальше падать некуда",
– прошлись по Бузовой в Instagram.
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