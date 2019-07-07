"Жабий рот": ведущая "Дома-2" взорвалась из-за оскорблений

Ольга Орлова поставила хамку на место

Экс-солистка "Блестящих" огрызнулась на хейтеров.

Орлова поделилась в своем Instagram селфи, на котором лучезарно улыбается подписчиками. Телеведущая призналась, что у нее шаловливый настрой и попросила совета.

"Настроение "что-то натворить"... Что? Вот в чем вопрос!!! Есть идеи)? Помогайте", – призвала она поклонников.

Те наперебой начали предлагать свои варианты

"Пойти обнести черешню ну, ты в курсе ) Обожаю читать , как ты огрызаешься на этих с "жабьими мозгами". Ты сила!!! Ну, и красота, конечно же ! И доброе сердце !!!" "Нужно выпить , результат долго не заставит ждать )))" "Вы классная, Вам можно все творите....." "А за рулём, вы сами? Возьмите меня шофером, придумаем, что натворить", "Сделайте нечто такое, на, что раньше не хватало смелости , но очень хотелось сделать !"

– написали пользователи.

Благосклонны, впрочем, были не все. Как всегда, свои пять копеек вставили злопыхатели в надежде испортить Орловой настроение.

"Жабий рот", – ядовито отозвалась одна из них. Однако теледива не растерялась и парировала: "Жабий мозг".

На обидчицу накинулись фанаты Ольги, указав на невоспитанность пользовательницы. Орловой же оставили множество теплых пожеланий и комплиментов.

"Как язык поворачивается у людей писать такие комментарии человеку, с которым даже не знаком???" "Как всегда шикарная.... а самое главное добрая... душевная.. ранимая..." – высказались комментаторы.

Ранее Орловой посоветовали пускать в постель не домашних питомцев, а мужчин.