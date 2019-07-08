"Деградирует": оголившаяся звезда "Дома-2" нарвалась на оскорбления

Пынзарь возмутила интернет-пользователей крошечным купальником

Бывшая участница популярной телевизионной стройки Дарья Пынзарь поделилась с поклонниками пикантным видео.

На своей страничке в Instagram Даша выложила ролик, в котором весьма откровенно продемонстрировала свои пышные прелести – крошечный купальник практически не оставил места воображению.

"Потягушиииии...". -

подписала свое видео Дарья.

Однако поклонники не оценили прекрасной физической формы звезды. Они напомнили Пынзарь, что ранее она написала, что заболел ее сын.

"У нее ребенок болеет, а ей пофиг на него, главное себя показать ей реально не хватает внимания или больше нечего не умеет как только сиски показывать. Человек деградирует", "Бедная, ты уже не знаешь, ну как себя..... Показать)))!", "Еще вчера ребенок болел,а сегодня уже новые фото", "Незнает как уже выкоряжится, и так и сяк – как ни крути ты как тумбочка что справа что слева", "Мне так жалко вас Дарья , как можно жить такой пустой и стиральной ?(", "Уже не знает как тело свое показать, разденься уже и все", -

возмущению подписчиков не было предела.

Кое-кто предположил, что Даше просто мало достается тепла и участия:

"Внимания человеку не хватает, в первую очередь от мужа, поэтому хочется чтобы весь мир на нее смотрел...".

Однако многие и не обратили внимание на то, что у их любимицы заболел ребенок и продолжали засыпать Дарью комплиментами.

"Даша, ты идеальная", "Дашуль ты красотка!! Делай больше таких видосов. Нам стимул, а завистникам на зло!!", -

написали восторженные комментаторы (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).