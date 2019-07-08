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Звезду "Дома-2" обвинили в ограблении

Егор Холявин. Фото:instagram.com/egor_holyavin
Мужчина снял с чужого счета более 50 тысяч рублей

Бывший участник "Дома-2" Егор Халявин украл у своей подруги деньги и телефон. О случившемся сообщила сама девушка, которая твердо намерена вернуть нажитое и уже написала заявление в полицию.

Пострадавшей оказалась 42-летняя Елена, к которой Егор Халявин обратился за помощью. В начале июля звезда "Дома-2" позвонил ей и сообщил, что его автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, и ему срочно нужны деньги для оплаты штрафа. Женщина решила помочь Халявину: дала ему свой телефон и сказала пароль для его разблокировки. После этого молодой человек вышел на лестничную площадку и уже не вернулся, – рассказала девушка "Пятому каналу". 

В итоге со счета Елены сняли около 50 тысяч рублей. А позже выяснилось – машину Егора никуда не эвакуировали.

Егор Халявин пришел на проект в 2014 году и пробыл там практически год. Тогда умный и обаятельный парень выглядел совсем иначе: имел лишний вес, носил очки и короткую стрижку. Построить любовь на проекте у него не получилось, а после ухода он вплотную занялся своей внешностью и поставил себе цель – стать русским Кеном.

 

 

Известно, что Халявин перенес около 20 пластических операций и стать выглядеть совсем не так, как раньше. Фигура звезды "Дома-2" также изменилась, теперь он скорее близок к анорексии, чем к полноте. 

Дарья ПЕТРОВА
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