Звезду "Дома-2" избил любовник

Мужчина приревновал блондинку из-за видео

Бывшая участница "Дома-2" Маргарита Овсянникова рассказала, как ее избил турецкий бизнесмен, с которым она была в отношениях. После случившегося телезвезде пришлось пройти медицинское обследование.

Овсянникова призналась, что мужчина ударил ее головой об стену из-за ревности, так как увидел видео, на котором, по его мнению, красотка ведет себя слишком развязно.

"Так получилось, что ему не понравилось видео с моим участием, сделанное в Сочи. Он решил, что я развязно себя вела, хотя ничего ужасного себе не позволила. Поднял на меня руку, точнее, ударил головой о стену. После этого я сразу уехала из Стамбула",

– цитирует Маргариту Starhit.

А ведь всего пару дней назад звезда "Дома-2" хвасталась, что нашла свою любовь. Отношения с бизнесменом из Турции начались стремительно и также быстро закончились из-за побоев. Звезда уверена – с такими вещами шутить не стоит, ведь врачи не отрицают, что из-за удара у нее может быть сотрясение головного мозга.

"Врачи не смогли точно сказать, есть ли у меня сотрясение. Симптомы совпадают, но надо будет еще раз пройти обследование. Трещин, к счастью, нет. Так что и жениха не стало, и голова теперь болит",

– поделилась звезда.

Она рассказала, что с турком была знакома около 5 лет и не ожидала от него такого поступка. Лицо обидчика звезда по неизвестным причинам скрывает, ее поклонники предполагают, что Овсянникова может использовать произошедшее ради пиара.

"Очередной пиар", "Ужас какой", "Вести себя нормально надо и повода не давать", "Дешевый пиар",

– прокомментировали в Instagram.

Ранее "Утро" рассказывало, как ведущую "Дома-2" обманули в Турции.