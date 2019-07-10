Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Пузова": звезду "Дома-2" заплевали за округлившиеся формы

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Телеведущая продемонстрировала аппетитные ягодицы

Ольга Бузова прилетела во Францию, на берег Атлантического океана, чтобы поучаствовать в Форт Боярде. Перед съемкой телеигры певица успела сфотографироваться на балконе отеля, но интернет-пользователи не оценили чувственный кадр.

"Впереди меня ждёт увлекательное путешествие на остров, где состоится игра в Форт Боярд. Делаю вид, что сохраняю спокойствие, но на самом деле, жутко нервничаю",

- поделилась переживаниями телеведущая.

Поклонники поддержали свою любимицу, отметив, что она сильная и справится со всеми заданиями. Однако некоторые подписчики обратили внимание не на подпись звезды к посту, а на само фото. В кадре Бузова позирует в шелковой пижаме. Шорты комплекта подчеркнули округлую пятую точку знаменитости. Интернет-пользователи предположили, что артистка поправилась.

"У тебя фотограф вообще спит, "Что-то жопа с ляжками всё шире и шире", "Или фото неудачное , либо поправилась", "Поправилась", "Ходят слухи, что Бузова превратилась в Пузову", "Что с ногами?", "Какая опухшая, мама", "Попка пони", "Поправилась или ракурс не удачный", "Ого се располнела чуток", "Кто-то поправился", – заметили подписчики знаменитости.

А фанаты телеведущей уверены, что она сексуальна, а пару лишних килограммов ее только украшают. Многие подчеркивают, что на женщин с формами всегда приятно смотреть. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Удивительные совпадения": действия медиков выдали неувязку в деле Скрипалей

Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи

Европа нашла управу на Россию из-за паспортов для Донбасса

В ЕС разочарованы действиями Москвы в плане обретения жителями региона российского гражданства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей