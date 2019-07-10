"Пузова": звезду "Дома-2" заплевали за округлившиеся формы

Телеведущая продемонстрировала аппетитные ягодицы

Ольга Бузова прилетела во Францию, на берег Атлантического океана, чтобы поучаствовать в Форт Боярде. Перед съемкой телеигры певица успела сфотографироваться на балконе отеля, но интернет-пользователи не оценили чувственный кадр.

"Впереди меня ждёт увлекательное путешествие на остров, где состоится игра в Форт Боярд. Делаю вид, что сохраняю спокойствие, но на самом деле, жутко нервничаю",

- поделилась переживаниями телеведущая.

Поклонники поддержали свою любимицу, отметив, что она сильная и справится со всеми заданиями. Однако некоторые подписчики обратили внимание не на подпись звезды к посту, а на само фото. В кадре Бузова позирует в шелковой пижаме. Шорты комплекта подчеркнули округлую пятую точку знаменитости. Интернет-пользователи предположили, что артистка поправилась.

"У тебя фотограф вообще спит, "Что-то жопа с ляжками всё шире и шире", "Или фото неудачное , либо поправилась", "Поправилась", "Ходят слухи, что Бузова превратилась в Пузову", "Что с ногами?", "Какая опухшая, мама", "Попка пони", "Поправилась или ракурс не удачный", "Ого се располнела чуток", "Кто-то поправился", – заметили подписчики знаменитости.

А фанаты телеведущей уверены, что она сексуальна, а пару лишних килограммов ее только украшают. Многие подчеркивают, что на женщин с формами всегда приятно смотреть.