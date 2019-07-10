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"Перебор": ведущую "Дома-2" заклевали за поцелуи с животными

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Девушку показала, насколько близко общается с собаками

Телеведущая Ольга Орлова часто делится в социальных сетях фото и видео с животными, которым она помогает. На последнем ролике большая собака сидит на коленях звезды рядом со столом, а после Орлова начинает расцеловывать пса. Все происходящее вызвало неоднозначную реакцию в Сети. С одной стороны, поклонники восхищаются добротой ведущей "Дома-2", с другой - считают, что общаться с животными так близко – это перебор.

Комментаторы не стеснялись в выражения и буквально заклевали Ольгу Орлову. Все происходящее вызвало у подписчиков негативную реакцию, кто-то даже поставил звезде диагноз – старческий маразм.

"Целовать их это уже перебор", "Едят из одной миски. По любому шерсть попала в тарелку, на стол, в кастрюлю, а потом в рот!", "А когда так целует, мне так и кажется, что она шерсть с глистами засасывает", "Фу как же противно", "Надоела со своими вонючками", "Как так можно", "Старческий маразм", "Мимишки и чмоки, да ещё за столом, да еще сверху вас", "Как противно",

– эмоционально высказались злопыхатели.

Некоторые подписчики уверены, что пока Орлова так много времени проводит собаками, ей не удастся наладить свою личную жизнь. После развода с первым мужем рядом со звездой так и не был замечен достойный спутник. Часть зрителей верит, что между ней и другим ведущим "Дома-2" могут быть романтические отношения. 

Дарья ПЕТРОВА
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