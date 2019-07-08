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Чехову "схватили" за интимное место в музее секса

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova
Звезда страстно прижалась к статуе

Телеведущая Анфиса Чехова сейчас отдыхает в Корее, где решила посетить "Землю любви" – парк под открытым небом с эротическими скульптурами. Одна их мужских фигур, похоже, привлекла знаменитость больше всего. Чехова уселась на статую так, что кажется, будто мужчина схватил красотку за интимное место – его рука находится прямо между ног телеведущей, что заметили поклонники.

Подписчики девушки к смелой фотосессии отнеслись по-разному: кто-то считает, что снимки получились пошлыми, кто-то, наоборот, восхищается сексуальностью Анфисы.

"Рука у него там, где нужно", "Ого, куда сразу руку положил", "Как страстно он Вас держит", "Как-то пошло", "Предварительное ласки", "Фото огонь, секс так и прет из Анфисы, шикарная женщина", "Вы даже памятник завели",

– прокомментировали пользователи.

Звезда уверена, что хороший секс – одна из составляющих Дня любви, семьи и верности, который отмечается в России 8 июля.

"Просто сходила в Музей Секса и Здоровья "Jeju Loveland", на острове Джиджу. <…> И попала я в этот музей не случайно в День "Семьи, Любви и Верности"! Потому что без хорошего здорового секса невозможно достичь этих трех составляющих сегодняшнего праздника!",

– написала знаменитость в Instagram.

Ранее Анфиса Чехова рассказала о своих сексуальных предпочтениях.

Дарья ПЕТРОВА
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