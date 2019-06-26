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"Мои эротические фантазии": мокрая Чехова снялась без одежды

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда показала достоинства фигуры

Телеведущая Анфиса Чехова изнывает от жары в Дубае. Красавица рассказала, что охладиться в море не получается, поэтому она наслаждается свежестью ледяного душа. Проиллюстрировать свой рассказ Анфиса решила снимком в купальнике, который выгодно подчеркнул ее пышные формы.

Пикантные фотографии оценили все: женщины позавидовали внушительным достоинствам, мужчины завалили красавицу комплиментами, пишет "Пятый канал".

"Ваши формы огонь", "Идеальная женщина", "Выглядите ослепительно", "Шикарнейшая фигура", "Мои эротические фантазии", "Порадовала мои глаза",

написали пользователи в Instagram.

Чехова проводит время на отдыхе не только на пляже, на днях девушка поделилась снимками из СПА, где она скинула лифчик. До этого звезда признавалась, что хочет завести ребенка от известного актера.

Дарья ПЕТРОВА
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