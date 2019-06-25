"Готова к употреблению": Чехова оголилась в ванне

Телеведущая продемонстрировала шикарные изгибы тела

Анфиса Чехова поделилась с подписчиками снимком из СПА, где над ней трудились массажисты. Знаменитость решила, что результат их работы лучше всего получится показаться без белья, поэтому избавилась от верхней части наряда.

На некоторых снимках в кадр попадает часть груди красотки – подписчики не смогли не заметить этого:

"Ого, фигурка", "Грудь как у девочки", "Шикарная и сексуальная", "Выглядите шикарно", "Такие изгибы", "Очень красивая", "Божественная красавица", "Просто огонь".

Оценила стройное тело подруги и Эвелина Бледанс: "Анфисон, ты конфета. И уже без обертки…Готова к употреблению", – написала актриса, которая слегла в клинику.

Некоторые пользователи больше заинтересовались татуировками звезды. Кто-то начал спрашивать об их значении, кто-то посчитал, что Чехова испортила свое тело рисунками.

"Почему девушки с красивым телом портят его татуировками", "К чему татуировки?", "Давайте лучше ваши тату обсудим! Скажите, это же не просто рисунки, а символы? Что они означают?",

– поинтересовались в социальных сетях.