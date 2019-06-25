Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Готова к употреблению": Чехова оголилась в ванне

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая продемонстрировала шикарные изгибы тела

Анфиса Чехова поделилась с подписчиками снимком из СПА, где над ней трудились массажисты. Знаменитость решила, что результат их работы лучше всего получится показаться без белья, поэтому избавилась от верхней части наряда.

На некоторых снимках в кадр попадает часть груди красотки – подписчики не смогли не заметить этого:

"Ого, фигурка", "Грудь как у девочки", "Шикарная и сексуальная", "Выглядите шикарно", "Такие изгибы", "Очень красивая", "Божественная красавица", "Просто огонь".

Оценила стройное тело подруги и Эвелина Бледанс: "Анфисон, ты конфета. И уже без обертки…Готова к употреблению", – написала актриса, которая слегла в клинику.

Некоторые пользователи больше заинтересовались татуировками звезды. Кто-то начал спрашивать об их значении, кто-то посчитал, что Чехова испортила свое тело рисунками.

"Почему девушки с красивым телом портят его татуировками", "К чему татуировки?", "Давайте лучше ваши тату обсудим! Скажите, это же не просто рисунки, а символы? Что они означают?",

– поинтересовались в социальных сетях.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

У "Союза" отказал двигатель при посадке

ЧП заставило космонавтов поволноваться

"Антироссийская истерия": найден виновный в конфликте Москвы и Тбилиси

Действиями Мишико руководили западные спецслужбы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей