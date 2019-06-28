"Репутация подпорчена": от Серябкиной отвернулись после скандала

Певица опровергает громкие заявления бывшей подруги

Ольга Серябкина ощутила на себе весь негатив пользователей социальных сетей. Под новой фотографией певицы за несколько часов появились сотни гневных комментариев: звезду обвиняют в связи с женатым Максимом Фадеевым и всячески критикуют. От слов поклонники перешли к действиям и начали отписываться от аккаунта знаменитости.

Такую бурную реакцию вызвало недавнее интервью бывшей солистки группы "Серебро" Елены Темниковой. Девушка рассказала, что ушла из коллектива из-за сложных отношений: по ее словам, у Максима Фадеева и Ольги Серябкиной были романтические отношения, которые они не афишировали, и это мешало работе.

Откровенное признание произвело большое впечатление на пользователей Интернета, так как Максим Фадеев, который старше Серябкиной на 17 лет, почти четверть века женат.

"Репутация подпорчена безвозвратно отписка", "Глупо скрывать правду", "Как ты могла с ним быть?", "Спала с жирным женатиком, фу", "Из-за карьеры в постель...Отписка", "Я больше не ваш фанат", "Ох, Оля, ты так разочаровала",

- комментируют в социальных сетях.

Сама Серябкина опровергает все сказанной бывшей подругой. Более того, она утверждает, что тесные отношения ее связывали с самой Еленой Темниковой.

"Мы с ней были вместе 24/7, даже в райдере на гастролях у нас всегда был номер один на двоих, мы всегда жили вместе",

– рассказала певица Super.ru.

Причиной ухода коллеги из группы Серябкина считает банальную ревность, а сейчас обдумывает, стоит ли привлекать Темникову к ответственности.

"Чего она добивается, я не знаю – моей реакции, или Макса? Но думаю самое верное, все эти ее высказывания и интервью отдать юристам, пусть изучат. Это прямая клевета, и на такое можно подать в суд",

– высказалась звезда.

Ранее Ольга Серябкина рассказывала о борьбе со страшной зависимостью.