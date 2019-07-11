"Везде сунешься": опухшая Бузова не может ходить

С телезвездой случилась неприятность на съемках

Певица Ольга Бузова приняла участие в новом сезоне шоу "Форт Боярд". Похоже, что певица выкладывалась на испытаниях по полной, так как сегодня она рассказала подписчикам, что не может ходить. Ведущая "Дома-2" засняла на видео свою опухшую ногу и призналась, что мучается от боли.

Как именно Бузова повредила ногу пока неясно.

"Вернулась в номер и поняла, что не могу ходить. <> Очень больно, не могу встать",

– рассказывает знаменитость.

Поклонники по-разному отнеслись к участию Ольги Бузовой в шоу, кто-то считает, что она готова участвовать во всем, чтобы появиться на телеэкране, кто-то поражается ее работоспособности и бесстрашию. Восхитился ведущей "Дома-2" и Сергей Шнуров. Музыкант признался, что теперь всерьез считает Ольгу Бузову "крутой".

"Везде сунешься", "Откуда у тебя столько сил", "Горжусь тобой", "В каждой бочке затычка", "Будь скромнее", "Теперь и на "Первом тебя будут показывать", "Ноги уже опухли", "Надеюсь, тебя помучили", "Преступная халатность, почему ты до сих пор не у врача?",

– возмущаются в комментариях.

Ранее Ольга Бузова впала в истерику из-за душа с тараканами.