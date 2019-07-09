Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Что это с ней?": изменившуюся Бузову перепутали с мужчиной

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Во внешности звезды заметили что-то странное

Телезвезда Ольга Бузова показала поклонникам, как она выглядела в 2015 году, когда еще была замужем. На черно-белом снимке телеведущая совсем не улыбается и вообще выглядит как-то странно – уверены в комментариях. Кто-то даже перепутал Бузову с мужчиной, объясняя, что на снимке звезда уж очень похожа на бывшего мужа.

Большинство поклонников сошлись во мнении, что несколько лет назад ведущая "Дома-2" выглядела гораздо привлекательнее. А теперь,  считают они, от прежней красоты звезды не осталось и следа.

"А вы очень похожи с Тарасовым, особенно на этом фото", "Здесь абсолютно другая", "Странная какая-то", "Естественность тебе больше к лицу", "На мужика похожа", "Какая же прекрасная здесь", "Что это с ней? Очень поменялась", "Это ваше лучшее фото", "Какое-то тело большое, мужское",

– написали они в комментариях.

Как пишет "Пятый канал", такую реакцию поклонников мог вызвать сдержанный образ Ольги Бузовой. На фото она выглядит естественной и скромной, а сейчас часто позволяет себе необычные и чересчур откровенные наряды.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Удивительные совпадения": действия медиков выдали неувязку в деле Скрипалей

Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи

Европа нашла управу на Россию из-за паспортов для Донбасса

В ЕС разочарованы действиями Москвы в плане обретения жителями региона российского гражданства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей