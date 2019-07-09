"Что это с ней?": изменившуюся Бузову перепутали с мужчиной

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
Телезвезда Ольга Бузова показала поклонникам, как она
выглядела в 2015 году, когда еще была замужем. На черно-белом снимке телеведущая
совсем не улыбается и вообще выглядит как-то странно – уверены в комментариях.
Кто-то даже перепутал Бузову с мужчиной, объясняя, что на снимке звезда уж
очень похожа на бывшего мужа.
Большинство поклонников сошлись во мнении, что несколько лет назад ведущая "Дома-2" выглядела гораздо привлекательнее. А теперь, считают они, от прежней красоты звезды не осталось и следа.
"А вы очень похожи с Тарасовым, особенно на этом фото", "Здесь абсолютно другая", "Странная какая-то", "Естественность тебе больше к лицу", "На мужика похожа", "Какая же прекрасная здесь", "Что это с ней? Очень поменялась", "Это ваше лучшее фото", "Какое-то тело большое, мужское",
– написали они в комментариях.
Как пишет "Пятый канал", такую реакцию поклонников мог вызвать сдержанный образ Ольги Бузовой. На фото она выглядит естественной и скромной, а сейчас часто позволяет себе необычные и чересчур откровенные наряды.
Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи
В ЕС разочарованы действиями Москвы в плане обретения жителями региона российского гражданства