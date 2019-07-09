"Что это с ней?": изменившуюся Бузову перепутали с мужчиной

Во внешности звезды заметили что-то странное

Телезвезда Ольга Бузова показала поклонникам, как она выглядела в 2015 году, когда еще была замужем. На черно-белом снимке телеведущая совсем не улыбается и вообще выглядит как-то странно – уверены в комментариях. Кто-то даже перепутал Бузову с мужчиной, объясняя, что на снимке звезда уж очень похожа на бывшего мужа.



Большинство поклонников сошлись во мнении, что несколько лет назад ведущая "Дома-2" выглядела гораздо привлекательнее. А теперь, считают они, от прежней красоты звезды не осталось и следа.

"А вы очень похожи с Тарасовым, особенно на этом фото", "Здесь абсолютно другая", "Странная какая-то", "Естественность тебе больше к лицу", "На мужика похожа", "Какая же прекрасная здесь", "Что это с ней? Очень поменялась", "Это ваше лучшее фото", "Какое-то тело большое, мужское",

– написали они в комментариях.

Как пишет "Пятый канал", такую реакцию поклонников мог вызвать сдержанный образ Ольги Бузовой. На фото она выглядит естественной и скромной, а сейчас часто позволяет себе необычные и чересчур откровенные наряды.