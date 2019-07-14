Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Закончит как Волочкова": "взрослую тетку" Бузову пристыдили за непристойности

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Поведение звезды "Дома-2" не соответствует ее возрасту

Казалось бы, все уже давно привыкли к откровенным танцам в исполнении неподражаемой Ольги. Однако, как выяснилось, демонстрации пятой точки порядком надоели даже преданным поклонникам.

Причину такого поведения некоторые пользователи увидели в том, что Бузова отчаянно хочет замуж и пытается завлечь мужчину. Другие же предрекли Ольге, что если она не остановится, то закончит как знаменитая балерина Анастасия Волочкова. Что конкретно имели в виду злопыхатели, осталось загадкой.

Бурное обсуждение вызвал видеоролик, где Бузова в роли "королевы танцпола" зажигает в ярком боди, соблазнительно изгибаясь перед камерой и показывая оголенные ягодицы. Кадры появились в Instagram звезды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Напомним, ранее и сама Ольга не раз говорила, что хочет найти вторую половинку и родить детей. Несмотря на всем понятное желание, вести себя подобным образом не стоит, заявили подписчики. Вид сзади в качестве приветствия для фанатов выглядит оскорбительно, намекнули Бузовой. Прошлись критики и по манере звезды двигаться, назвав красотку "деревянной" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Королева фонограмм,с несуразными деревянными кривляньями", "Дикое бревно", "По каждому посту видно, что просто нет мужика и "торгует " телом. ", телом" которое уже всем надоело,..." "Чувствую, закончит как Волочкова", "100%Только намного раньше", "как Волочкова не сможет, у неё сисек нет", "Волочкова закрыла свои комменты и все перешли на эту страницу, одна спереди себя раскрывает доугая с зади))" "Позор, взрослая тётка и так себя ведёт!!!!!ФУУУ", "И, как всегда, вид сзади. "Свои люди", наверное, уже привыкли к таким приветствиям?" "Двигается как утка. Неуклюжая", "И так все ясно, проблема с мужским полом! А замуж то как хочется!!!!"

– отметили они.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Плохой день для Зеленского: россияне объединились с украинцами. LIVE

Москва не отступила в желании дать возможность жителям двух стран поговорить

Купить легко и дешево: от повышенного давления спасет известный фрукт

Плод поможет не только в борьбе с гипертонией, но и с другими заболеваниями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей