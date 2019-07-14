"Закончит как Волочкова": "взрослую тетку" Бузову пристыдили за непристойности

Поведение звезды "Дома-2" не соответствует ее возрасту

Казалось бы, все уже давно привыкли к откровенным танцам в исполнении неподражаемой Ольги. Однако, как выяснилось, демонстрации пятой точки порядком надоели даже преданным поклонникам.

Причину такого поведения некоторые пользователи увидели в том, что Бузова отчаянно хочет замуж и пытается завлечь мужчину. Другие же предрекли Ольге, что если она не остановится, то закончит как знаменитая балерина Анастасия Волочкова. Что конкретно имели в виду злопыхатели, осталось загадкой.

Бурное обсуждение вызвал видеоролик, где Бузова в роли "королевы танцпола" зажигает в ярком боди, соблазнительно изгибаясь перед камерой и показывая оголенные ягодицы. Кадры появились в Instagram звезды.

Напомним, ранее и сама Ольга не раз говорила, что хочет найти вторую половинку и родить детей. Несмотря на всем понятное желание, вести себя подобным образом не стоит, заявили подписчики. Вид сзади в качестве приветствия для фанатов выглядит оскорбительно, намекнули Бузовой. Прошлись критики и по манере звезды двигаться, назвав красотку "деревянной" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Королева фонограмм,с несуразными деревянными кривляньями", "Дикое бревно", "По каждому посту видно, что просто нет мужика и "торгует " телом. ", телом" которое уже всем надоело,..." "Чувствую, закончит как Волочкова", "100%Только намного раньше", "как Волочкова не сможет, у неё сисек нет", "Волочкова закрыла свои комменты и все перешли на эту страницу, одна спереди себя раскрывает доугая с зади))" "Позор, взрослая тётка и так себя ведёт!!!!!ФУУУ", "И, как всегда, вид сзади. "Свои люди", наверное, уже привыкли к таким приветствиям?" "Двигается как утка. Неуклюжая", "И так все ясно, проблема с мужским полом! А замуж то как хочется!!!!"

– отметили они.