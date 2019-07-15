"Вышла из борделя": Бузову обсмеяли за "лошадиные" сапоги

Поклонники не разделили восторга артистки

Известная и очень успешная телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками небывалой радостью. По словам экс-участницы "Дома-2", у нее на "ура" прошло дебютное выступление в Витебске, за что она искренне поблагодарила пришедших на концерт поклонников. Теплый прием, охапки цветов и море подарков, несмотря на послеконцертную усталость, окрылили прекрасную Ольгу. (Орфография и пунктуация авторские).

"6.00 и я только приехала в Отель. Сегодня впервые выступала на рассвете и впервые в Витебске. И впервые на Славянском базаре. Трижды впервые",

– подписала Бузова две выложенные в Instagram фото.

Снимки сделаны у дороги. Певица стоит на тротуаре в откровенном концертном наряде, на что первым делом обратили внимание комментаторы. Фанаты раскритиковали Ольгу в пух и прах, не разделив, таким образом, восторга артистки.

"Вышла утром из борделя", "Мне ассоциируется с копытами лошади", "Ольга где вы находитесь? Я вызываю санитаров", "На пони похожа. Ноги огромные в этом наряде", "Что за наряд? Извините как у *********** (девушки легкого поведения)", "Что на тебе надето?? Надеюсь, по городу ты так ходить не станешь", "Господи, кто вас одевает",

– накинулись на звезду стилисты из народа.

Напомним, накануне Ольгу обругали за чрезмерную демонстрацию своей пятой точки. Ольге досталось даже от преданных поклонников.