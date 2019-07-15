"Такая страшная": отдыхающая экс-звезда "Дома-2" ужаснула внешним видом

Естественность дивы не всем пришлась по вкусу

Алена Водонаева поделилась с поклонниками милым видео, снятым ее другом музыкантом Дмитрием Лаврентьевым в день ее рождения. Вместе с сыном Богданом звезда бегает и дурачится под мостом в Лос-Анджелесе, а потом едет на машине по улицам города. Однако не всем подписчикам бывшей участницы телестройки понравилась естественная стилистика ролика – многие решили, что звезде не помешает привести себя в порядок.

"Как всегда замасленые волосы и клыки как у ведьмы", "Ты такая страшная прям фуууу!", "... волосы помыть никак ?!", "Мне одной кажется что она бухая???", "нет! Нет) вы ошибаетесь ))) я думаю, просто курнула слегка", -

написали комментаторы на страничке Водонаевой в Instagram.

Впрочем, о таком развитии событий Алену заблаговременно предупредил один из ее поклонников:

"Сейчас посыплются комментарии, что не причесана ... Держитесь!)"

Однако большинство подписчиков оставили в адрес звезды только теплые слова и поздравления:

"Ален, Вы влюблены?)) изменились, причем сильно) столько нежности и женственности", "Алена! Дышите полной грудью!! Все у Вас будет хорошо!! Вы замечательная!!!", "Самая красивая", "Аленка, такая естественная!", "Алена умеешь радоваться жизни.Молодечик детка" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).