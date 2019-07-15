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Звезда "Дома-2" чудом избежала смерти

Александр Гобозов. Фото:www.instagram.com/aleksandr.gobozov/
Бывший участник телестройки шокировал откровенным снимком

Пять дней Александр Гобозов не публиковал новых постов в Cети, чем немало удивил поклонников.

Свое молчание Гобозов прервал, показав страшный кадр.

"Многим было интересно, что со мной и куда я пропал... Так вот просто я попал в аварию и пролежал в больнице 10 дней, сейчас со мной все в порядке я выписался чувствую себя хорошо", - 

написал он на своей страничке в Instagram.

Свой пост Александр сопроводил фотографией с больничной койки – у звезды телестройки обмотана бинтами голова, а один глаз почти полностью заплыл.

Комментарии к своему посту Гобозов закрыл. 

Перед этим признанием во Всемирной паутине Гобозов поделился фотографией с сыном.

"Иногда понимаешь, что смысл жизни и самое важное гораздо ближе, чем ты себе представляешь! Увлекаясь в погоне за целью или достижением новых вершин, самое важное – быть рядом с тем, кто важнее всего на свете!", - 

разоткровенничался Александр на своей страничке в Instagram и пропал с радаров своих поклонников.

Валентина МАЙОРОВА
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