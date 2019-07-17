"Осталась жирной": экс-звезда "Дома-2" страдает после визита к хирургу

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Красотка ждала явно не такого эффекта.
Дарья Пынзарь, оправившись после похода к пластическому хирургу, вовсю кокетничает с подписчиками. Фото в бикини сменяются в Instagram романтичными кадрами.
Под одним из них, где бывшая участница телестройки позирует в белом платье, сидя на газоне, она пофилософствовала о том, в моде ли сейчас женственность.
"…как не крути мужчинам (натуралам) нравятся именно такие девушки,к ним и вежливее относятся и как-то больше уступают, всё-таки против природы не попрешь ))) согласны? Хотя сама люблю стиль сорванца-это удобнее однозначно)" – написала Дарья.
Однако внимание пользователей было приковано не к мудрым речам Пынзарь, а к ее пышным формам, которые подчеркнуло тонкое платье. Критики заявили, что операция испортила девушку. Другие грубо указали, что похудеть Дарье так и не удалось (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Курлык, курлык, как была жирной, так и осталась", "До операции была гораздо красивее", "Ну не выпачевайте свой силикон", "И на самовар)"
– ядовито прокомментировали они.
С момента операции прошло уже несколько месяцев, но Пынзарь все так же страдает от нападок хейтеров.
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