"Осталась жирной": экс-звезда "Дома-2" страдает после визита к хирургу

Дарью Пынзарь затравили за изменившуюся внешность

Красотка ждала явно не такого эффекта.

Дарья Пынзарь, оправившись после похода к пластическому хирургу, вовсю кокетничает с подписчиками. Фото в бикини сменяются в Instagram романтичными кадрами.

Под одним из них, где бывшая участница телестройки позирует в белом платье, сидя на газоне, она пофилософствовала о том, в моде ли сейчас женственность.

"…как не крути мужчинам (натуралам) нравятся именно такие девушки,к ним и вежливее относятся и как-то больше уступают, всё-таки против природы не попрешь ))) согласны? Хотя сама люблю стиль сорванца-это удобнее однозначно)" – написала Дарья.

Однако внимание пользователей было приковано не к мудрым речам Пынзарь, а к ее пышным формам, которые подчеркнуло тонкое платье. Критики заявили, что операция испортила девушку. Другие грубо указали, что похудеть Дарье так и не удалось (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Курлык, курлык, как была жирной, так и осталась", "До операции была гораздо красивее", "Ну не выпачевайте свой силикон", "И на самовар)"

– ядовито прокомментировали они.

С момента операции прошло уже несколько месяцев, но Пынзарь все так же страдает от нападок хейтеров.