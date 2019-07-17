Пикантное фото вызвало переполох в Сети

Участники реалити-шоу "Дом-2" Марина Африкантова и Роман Капаклы наконец-то поженились. Парочка несколько раз переносила дату бракосочетания, так что поклонники звезд уже начали беспокоиться, как бы их любимцы не разбежались в разные стороны.

Счастливая молодая жена поделилась со всеми своей радостью в Instagram, выложив весьма пикантное фото, вызвавшее массу вопросов у публики:

"А где кольца ??? Надо было и брачную ночь заснять" "С вами кто-то третий постоянно фоткает ваши супружеские первые дни и ночи?))", "ага,теща любимая с фотоаппаратом и со свечкой", "Не завидуй, третьему!", "Очень милое фото!", "Какие сладкие", "Блин вы такие клевые", "Брачная ночь".

Самые внимательные подписчики объяснили, что никакой тещи рядом быть не может – снимок сделан до свадьбы:

"Фото с фотосессии, даже по цвету волос у Марины видно, что это до регистрации...", "фотосессия старая".

Нашлись, впрочем, и такие, кто вообще не поверил в то, что свадьба была, и Марина с Романом стали мужем и женой:

"Не знаю почему, но уверенна что бракосочетания не было.. Нет узаконеных отношений... Почему то по ним видно, что это было что то типо фотоссесии, праздника. Но нет там брака. Мое мнение", "А где фото из ЗАГСА? Когда молодые обмениваются кольцами? Почему нет фото росписи жениха и невесты из ЗАГСа?", "а где кольца...фикцияяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

