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"Мозг на уровне "Дома-2": пошлая Водонаева показала свой сексуальный пончик

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Грязные намеки экс-звезды скандальной телестройки покоробили публику

На отдыхе с сыном Алена сняла провокационное видео.

На кадрах, казалось бы, не происходит ничего возмутительного – Водонаева просто с аппетитом ест гигантский пончик, покрытый розовой глазурью. Однако то, как она делает, не вписывается в рамки приличий, посчитала часть пользователей. Другие, впрочем, нашли ролик сексуальным, а не пошлым (орфография и пунктуация сохранены).

"Самый сексуальный пончик, который я видела", "Алена, как можно так сексуально есть пончик", "Мда…" "Ну вроде бы уже повзрослела, дважды замужем была, а мозг как остался на уровне дома 2 так и проявляется в этом направлении. Очень жаль мадам вас", "Когда ушла из Дом-2, но Дом-2 не ушел из нее. Пошлая девица" "В 40 лет мозгов больше ни на что на хватает?"

– пишут комментаторы.

Водонаева сейчас отдыхает в США вместе с сыном. Они посещают парки аттракционов, киностудии, дурачатся вместе и наслаждаются жизнью.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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