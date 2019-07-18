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"Голова полулысая": стыдную тайну Бузовой раскрыли

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
У пристрастия звезды "Дома-2" к искусственным волосам есть причины

Ольга показалась в привычном откровенном наряде, однако полуголые прелести звезды не отвлекли внимания фанатов от ее проблем с шевелюрой.

Злопыхатели разгадали секрет Бузовой. Певица и телеведущая постоянно наращивает волосы якобы потому, что своих у нее слишком мало. Бурная дискуссия развернулась после того, как Ольга вновь обзавелась роскошной гривой.

Светлыми волосами ниже пояса часть пользователей восхитилась, другие же заявили, что восторгаться искусственными прядями глупо. Припомнили Бузовой и недавнее участие в передаче  "Comment out", где ее, по мнению комментаторов, унизили публично, побив тапком (орфография и пунктуация сохранены).

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

"Вот это Волосы нереально", "волосы то нарощены ,своя голова полулысая", "реально, они ж искусственные", "как можно восхищаться нарощеными волосами совсем сдурели", "Оля тебя так мужик побил тапком в передаче, тебе не обидно? Пол интернета возмущенно .. это же не нормальное его поведение.."

– высказались они.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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