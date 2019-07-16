Телеведущая достойно выдержала все удары

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова и нападающий "Локомотива" Федор Смолов стали героями программы "Comment out", вышедшей в Youtube. Звездам предстояло выполнить ряд "стыдных" заданий, одно из которых показалось поклонникам телеведущей слишком жестким.

По правилам передачи, если участники отказываются выполнять задачу, то им нужно написать неприличный комментарий к одному из постов какой-нибудь знаменитости в Instagram. Чтобы не делать этого, певица согласилась, чтобы футболист покормил ее морковью, потерев овощ на терке прямо ей в рот, передает "Спорт Экспресс". Бузова также для одного из заданий надела костюм таракана, а сотрудник программы отшлепал ее, стоящую на четвереньках, тапком. Зрители, посмотрев шоу, пришли к выводу, что мужчина перестарался.

"Меня смутило, что Олю мужик тапком *** [бил] сильно", "Как же этот мужик бил Бузову, ужас, ненормальный какой-то, так жестко, будто она ему что-то сделала", "Теперь завидую мужику с тапком, многие хотят Бузову отхлестать", "Просто что-то невероятное", – прокомментировали интернет-пользователи.

Еще одним непростым испытанием для певицы стала встреча с бывшим возлюбленным Романом Третьяковым. Фанаты телеведущей отметили, что она не ожидала такого поворота событий.

"Оля очень занервничала, когда Третьяков вышел. Но это тот самый случай, когда ты великолепна, а бывший несёт терку", "Как же она *** [удивилась], когда увидела Третьякова", – подчеркнули поклонники.

Пользователи Сети были удивлены тому, какой смелой оказалась Бузова. Они осыпали звезду комплиментами, но не обошли стороной и Смолова, который пожертвовал на благотворительность 400 тыс рублей.