Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Экс-участник "Дома-2" разбился насмерть

Женя Щербаков. Фото: instagram.com/isherbakovofficial
Причины смерти шоумена расследуются

Полиция Одессы начала расследование гибели телеведущего Евгения Щербакова, участвовавшего в российском проекте телестройки. Мужчина погиб, упав с семнадцатого этажа жилого дома.

О гибели артиста из Днепра стало известно 17 июля, рассказала УНИАН начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская. По ее словам, на теле не было обнаружено повреждений, которые бы свидетельствовали о насильственной смерти.

"По предварительным данным, мужчина, прибывший в Одессу из другого города, упал с высоты случайно", -

добавила Гордиевская.

Полиция возбудила уголовное дело.Тело погибшего отправлено на экспертизу. Евгению Щербакову было 29 лет, он принимал участие в проектах "Дом-2, "Импровизация ведущих", "Прожарка" и других. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Это война": россиян отказались пускать в Америку

Вашингтон не выдает визы нашим гражданам и обижается, когда Москва отвечает тем же

Москве открыли глаза на напрасное участие России в "Большой семерке"

Страна так и не смогла интегрироваться в клуб за годы участия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей