Экс-участник "Дома-2" разбился насмерть

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Полиция Одессы начала расследование гибели телеведущего Евгения Щербакова, участвовавшего в российском проекте телестройки. Мужчина погиб, упав с семнадцатого этажа жилого дома.
О гибели артиста из Днепра стало известно 17 июля, рассказала УНИАН начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская. По ее словам, на теле не было обнаружено повреждений, которые бы свидетельствовали о насильственной смерти.
"По предварительным данным, мужчина, прибывший в Одессу из другого города, упал с высоты случайно", -
добавила Гордиевская.
Полиция возбудила уголовное дело.Тело погибшего отправлено на экспертизу. Евгению Щербакову было 29 лет, он принимал участие в проектах "Дом-2, "Импровизация ведущих", "Прожарка" и других.
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