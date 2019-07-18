Экс-участник "Дома-2" разбился насмерть

Причины смерти шоумена расследуются

Полиция Одессы начала расследование гибели телеведущего Евгения Щербакова, участвовавшего в российском проекте телестройки. Мужчина погиб, упав с семнадцатого этажа жилого дома.

О гибели артиста из Днепра стало известно 17 июля, рассказала УНИАН начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская. По ее словам, на теле не было обнаружено повреждений, которые бы свидетельствовали о насильственной смерти.

"По предварительным данным, мужчина, прибывший в Одессу из другого города, упал с высоты случайно", -

добавила Гордиевская.

Полиция возбудила уголовное дело.Тело погибшего отправлено на экспертизу. Евгению Щербакову было 29 лет, он принимал участие в проектах "Дом-2, "Импровизация ведущих", "Прожарка" и других.