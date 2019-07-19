"Потом опять щеки срезать": экс-звезду "Дома-2" выругали за обжорство

Нибиру
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Дарья Пынзарь поразила щедрым завтраком.
На обильно накрытом столе соседствовали картошка фри, булки, колбаса и варенье. Бывшей участнице скандальной телестройки сделали замечание о вреде подобного питания.
Дарья показала в своем Instagram семейное фото. С мужем и ребенком она восседает за столом, который ломится от разнообразной калорийной снеди.
"Привет всем кто на диете)))) как думаете сколько тут калорий?)))" – игриво спросила Пынзарь.
Пользователи на вопрос ответили с юмором – мол, живем один раз, какая разница. Особенно когда ешь на свежем воздухе, да еще и с таким морским видом. Однако благосклонно это гастрономическое буйство восприняли отнюдь не все. Пынзарь ужалили ядовитыми комментариями, напомнив, что она недавно побывала у хирурга и хорошо бы все же следить за фигурой, дабы избежать повторных визитов (орфография и пунктуация сохранены).
"А потом опять щеки срезать?" "А потом к хирургу опять" "По жрать вы ни разу не любите" "Мммм, какое вкусное, диетическое фри" "Чем славится Турция" "Вопрос... Как.... Как можно сохранять фигуры с такими завтраками....?!" "В море все калории сожгутся" "Какой вид",
– написали пользователи.
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