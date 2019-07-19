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"Хороший поплавок": Водонаева показала свой орех с неожиданного ракурса

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-участница "Дома-2" наслаждается отдыхом в Лос-Анджелесе

Алена Водонаева в последнее время крайне редко публиковала в Instagram провокационные кадры, из-за чего ее поклонники начали даже возмущаться. Однако уехав в США, телеведущая решила порадовать фанатов и поделилась откровенным кадром из бассейна. Пользователи Сети по достоинству оценили ягодицы знаменитости.

"При выкладывании задницы, главное ничего серьезного не писать. Я помолчу поэтому. А вы пока расскажите, как у вас дела и в какой точке мира в данный момент находится ваша пятая точка?"

– обратилась Водонаева к своим подписчикам.

Одни интернет-пользователи ответили ей, сообщив, где находятся. А другие обратили внимание на ногу звезды. Некоторым показалась, что она довольно большая.

"А что с ногой? Какой размер у вас?" – поинтересовался поклонник, которому телеведущая иронично ответила: "52 подводный". Другой фанат звезды, отметил, что "у Аленки нога не меньше 40, помню".

Впрочем, большинство поклонников обратили внимание на сексуальные ягодицы Водонаевой.

"Попа зачетная", "Ну красивая женщина. Почему бы и нет", "Классно, когда есть попа", "Не соблазняй людей", "Прекрасна ваша попа", "Вот зачётный орех", "Попец хороший, можно выкладывать", "Ай да пятая точка", "Хороший попловочик", – восхитились фанаты.

Нашлись и недоброжелатели. Одни говорили о том, что у Водонаевой "трусы от бабушки", а другие негодовали из-за того, что знаменитость повторяет за Ольгой Бузовой и забывает о скромности. 

Полина ИВАНОВА
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