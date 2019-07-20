"Шикарные виды": оголенная экс-звезда "Дома-2" порезвилась в одиночестве

Бывшая участница телепроекта порадовала подписчиков сексуальным видео

Дарья Пынзарь продолжает отдыхать. На видео, опубликованном в Instagram, она показалась в одном купальнике и поплескалась в воде на камеру.

"В этом месте мы не увидели ни одного туриста) делали что хотели",

– призналась Дарья.

На кадрах экс-участница телепроекта сначала попозировала на камеру, стоя на скале. После этого Пынзырь стала плескать воду на свое оголенное тело. Это вызвало восторг у подписчиков. "Это невероятно красиво!!!", "Красавица", "Отпад😍👍", "Для меня вы эталон красоты! Самая красивая в мире женщина !", "Шикарно😍", "Шикарные виды😍".

Однако некоторые раскритиковали Дарью за силиконовую грудь. "Грудь ужас, уберите её. Сразу моложе на пару лет станете. Лучше своя маленькая чем этот стоящий силикон", "Даша, жопу надо еще тебе сделать", "Силиконовая Даша 😂".