"Мозгов, как у канарейки": Бузову отправили лечиться

После странного видео зрители весьма нелестно отозвались об умственных способностях звезды

Ольга решила подурачиться, но игривый ролик вызвал в Сети лишь негодование.

"Ничего не обычного, просто я не спала сутки и очень нервничаю", – оправдалась Бузова.

В своем Instagram звезда "Дома-2" выложила видео, где имитирует звуки, которые издают животные. Кадры она записала по дороге на фестиваль в Петербурге.

Пользователям явно было не до смеха – некоторые выразили недоумение, другие обругали 33-летнюю Бузову, высказавшись о ее интеллекте и напомнив о возрасте (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Бабе четвертый десяток мозгов как у канарейки", "Куда скинуть на лечение?" "У меня от этого видео кровь из глаз пошла", "Ищи мужика срочно такая звезда не должна быть одна", "Интеллект зашкаливает" "Ну хватит этого привяу сколько можнооо" "Кошмар ..." "Ну офонареть!! Дурочка она и есть дурочка!!" "Для 33 годиков,самое то...мяу,привяу" "Господи что за бред" "Что за тупость" "Больная..."

– написали комментаторы.

Ранее в Сети объяснили, почему Бузова любит наращивать волосы.