Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Мозгов, как у канарейки": Бузову отправили лечиться

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
После странного видео зрители весьма нелестно отозвались об умственных способностях звезды

Ольга решила подурачиться, но игривый ролик вызвал в Сети лишь негодование.

"Ничего не обычного, просто я не спала сутки и очень нервничаю", – оправдалась Бузова.

В своем Instagram звезда "Дома-2" выложила видео, где имитирует звуки, которые издают животные. Кадры она записала по дороге на фестиваль в Петербурге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Пользователям явно было не до смеха – некоторые выразили недоумение, другие обругали 33-летнюю Бузову, высказавшись о ее интеллекте и напомнив о возрасте (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Бабе четвертый десяток мозгов как у канарейки", "Куда скинуть на лечение?" "У меня от этого видео кровь из глаз пошла", "Ищи мужика срочно такая звезда не должна быть одна", "Интеллект зашкаливает" "Ну хватит этого привяу сколько можнооо" "Кошмар ..." "Ну офонареть!! Дурочка она и есть дурочка!!" "Для 33 годиков,самое то...мяу,привяу" "Господи что за бред" "Что за тупость" "Больная..."

– написали комментаторы.

Ранее в Сети объяснили, почему Бузова любит наращивать волосы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Превратились в зомби: гибели дятловцев нашли страшное объяснение

К трагедии на перевале могла привести редкая болезнь

Немцы взбунтовались против главы Еврокомиссии из-за антироссийских санкций

В ФРГ все чаще звучат призывы о прощении Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей