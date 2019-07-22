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Уставшей Бузовой вынесли приговор

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Артистку-труженицу попросили лечь и выспаться

Ольга Бузова не раз признавалась, как много работает, из-за чего ей не хватает времени на отдых. И все же блаженные минутки передышки у звезды случаются, о чем она рассказала под снимком, на котором позирует в коротком топе, сидя на полу с раздвинутыми ногами. Не всех поклонников это впечатлило.

Рядом с фото ведущая "Дома-2" продолжала шутить. "Привяу 🐱 Я дома 🏠 🤤🤤🤤 #мяу", – написала она. Мнения в соцсети разошлись.  

Многие ругались (орфография и пуктуация авторов сохранены):

"Ольга вы очень похудели,уже не красиво,одни ребра и выпученные глаза с ушками((.Брюнеткой ты стильнее была,блонд опять дешевит тебя(.Возьми на заметку", "да уж, очень интеллектуально в твоем возрасте это ПривяУ😴🐒🙊..., Может лучше по-тихому лечь спать, чтобы наконец-то мы увидели свежую Буз, без тонны грима и фотошопа, а? Дай себе и другим отдохнуть, убери телефон🙏🙏🙏спокойной ночи", ,"Привяу🤦‍♂️ что за бред😏", "Палата номер 6", "Оля ты очен худая", "Страшная", "Ну нельзя быть настолько отвратительной!", "Оля вы входите в 10 ку самых бесящих телеведущих России, очень жаль что телевизор вас так засосал и пригрел, что вы не видите вокруг себя никого и ничего, очень изменились😒", Оля ты как танк везде прорываешься! Куда надо а куда не надо", "Суть твоя – безграничная пустота", "Страшила", "Бузова, ты под какой балдой сочинила этот бред", Привяу Олечка, шутка недельной давности, а ты до сих пор ржешь, прикольно. 😂Среди подписчиков есть врачи психиатры, хотелось бы узнать диагноз Ольги ???😍", " Ты же дома три дня!! Надеялись отдохнёшь, и нам Даш отдохнуть от тебя.!!!!!😂😂😂". 

Мужчины шутили: Привет ) так и хочется морковки потереть когда смотришь на эту фотку", "Молодец. А Сиси ещё не доехали?😂😂😂😋".

Нашлись у артистки и защитники. "С таким темпом работы и так прекрасно выглядеть😍 ты умничка просто😘😘😘 "Красотка🔥 Батареечка, заряжающая всех вокруг себя позитивными эмоциями ❤️" "Оля ты очень классная,стильная,статная! Будь такой держи свою позицию", "Какая кися", "Невероятная", "Милашка", "Ты просто шикарна 😍", – похвалили они.

А в Instagram тем временем появилось свадебное фото звезды "Дома-2". Его опубликовала на своей странице пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева. 

Ольга Бузова была женой футболиста Дмитрия Тарасова четыре года – они поженились в 2012-м и развелись в 2016 году. Общих детей у бывших супругов нет.

Поющая теледива очень сильно переживала расставание, признаваясь, что безумно любила мужа. Они подписали брачный контракт, и после развода молодая женщина осталась ни с чем, но ее карьера быстро пошла вверх – кроме ведения телепередач она много выступает с концертами.

Однако не всем любителям музыки по душе пение артистки и то, как она выглядит и что делает.  На днях ее даже отправили лечиться, а до этого за чрезмерную худобу подняли на смех.

Фоторепортаж
Певица Бузова строит далеко идущие планы
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: instagram.com/buzova86 Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Полина ДОРОЖКИНА
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