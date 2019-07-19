"Позорница": костлявую Бузову в купальнике подняли на смех

Звезда вновь сумела удивить Сеть

Певица Ольга Бузова прилетела с концертами в Бишкек и немедленно поделилась с поклонниками новыми фотографиями.

На своей страничке в Instagram Ольга посетовала, что лето в Москве уже закончилось, поэтому она решила позагорать на балконе в отеле в столице Киргизии.

Не всем подписчикам понравился внешний вид звезды:

"Капец Бузова ,ты чего такая костлявая, у всех на виду выставляешь фото, а смотреть не на что... Раньше на много лучше была", "это она на солнце чуток ссохлась, а так-то она нормальная", "Непонятный наряд", "доска", "Это Кыргызстан олюшка ,можно было и одеться", "Страшная", "Ужасное некрасивое фото", "Это что за доска для серфинга", "Узница Бухенвада ! Ужасное фото !!!", "Бузова уже вся опухла от ботакса.Фу,фу,фу", "Позорница ,хочет комментов как у Гаги , в жизни не видать одни спамщики у тебя".

Кроме того, читатели Бузовой настоятельно советовали ей увеличить грудь. Впрочем, по-настоящему преданные поклонники заявили, что их любимая звезда прекрасна как всегда:

"Оль,ну ты как всегда ослепительна", "Лучшая", "а в общем Оля красотка !!", "она же не виновата,что у нее нету груди ...она естественная", "Любим тебя шикарная".

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены. Ранее Бузову раскритиковали за пристрастие к откровенным нарядам и за накладные волосы.



